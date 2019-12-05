ضربة مزدوجة لريال مدريد بغياب هازارد ومارسيلو في الكلاسيكو أمام برشلونة

تقرر غياب إدين هازارد ومارسيلو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة المقرر إقامتها 18 من الشهر الحالي بعدما تم التأكد من إصابتيهما اليوم الخميس.
وتعرض هازارد للإصابة في الكاحل خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت الشهر الماضي، ولكن الفحوص الأولية أظهرت كدمات فقط وكان من المتوقع أن يغيب عن الفريق لمدة عشرة أيام.
ولكن الريال ذكر أن هازارد، الذي تم التعاقد معه مقابل 100 مليون يورو (111 مليون دولار) في الصيف الماضي من تشيلسي الإنجليزي، تعرض لكسر صغير في كاحله.
وذكر النادي في بيان إن تطورات إصابة هازارد بكدمة في قدمه اليمنى شهدت تشخيصه بوجود كسر دقيق خارجي غير مكتمل.
ويتوقع أن يغيب هازارد لشهر إضافي، وفقا لوسائل الإعلام الإسبانية.
وتم تشخيص حالة مارسيلو بإصابة في ربلة الساق (السمانة) ويتوقع أن يغيب عن مباراة برشلونة.
يذكر أن الريال وبرشلونة يتقاسمان صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني حيث يملك كل فريق 31 نقطة من 14 مباراة بالدوري حتى الآن.
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