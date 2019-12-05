اونلاين | يلا شوت YALLA arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون مباشر كورة لايف bein SPORT كورة ستار PLUS رابط ماتش ارسنال YallaKora

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معرفة موعد مباراة ارسنال وبرايتون اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : نوفل باشي

الساعة : 10:15 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:15 مساء بتوقيت السعودية

يستضيف فريق آرسنالنظيره برايتون، غدًا الخميس، على ملعب «الإمارات» معقل الجانرز، لحساب الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعد هذا اللقاء الثاني للفريق اللندني عقب إقالة المدرب الإسباني أوناي إيمري، إذ يتولى حاليًا المدير الفني فريدي ليونبيرج المهمة الفنية بشكل مؤقت.

مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي

وفي المباراة الأولى لليونبيرج تعثر آرسنال في الجولة الماضية أمام نورويتش سيتي، وتعادل معهم على أرضهم بهدفين لمثلهما.

ويتواجد فريق آرسنال بالمركز العاشر برصيد 19 نقطة وهو نفس رصيد شيفيلد يونايتد صاحب المركز التاسع، بينما يأتي فريق برايتون في المركز الـ 16 بـ 15 نقطة.

يستضيف فريق أرسنال اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر فريق برايتون في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.. وننشر لكم بث مباشر لمشاهدة المباراة.

ويدخل فريق أرسنال اللقاء وهو يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة من 14 مباراة خاضها وكانت أخرهم أمام فريق نوريتش سيتي وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

ويسعى فريق أرسنال اليوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نزيف النقاط الذي يلاحق الفريق.

بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي اليوم الخميس

كما يدخل فريق برايتون اللقاء اليوم وهو في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة من 14 مباراة خاضها.

موقع فريق برايتون في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي لا يعجب أنصاره لذلك يسعى اليوم لاستغلال عدم الاستقرار الفني الذي ضرب فريق أرسنال وحصد الثلاث نقاط اليوم وتحسين موقعه في جدول الترتيب.