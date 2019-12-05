اونلاين | بث مباشر beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون كول كورة NOW رابط ماتش ارسنال arsenal يوتيوب ستار HD اونلاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون كول كورة NOW رابط ماتش ارسنال arsenal يوتيوب ستار HD اونلاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق أرسنال اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر فريق برايتون في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.. وننشر لكم بث مباشر لمشاهدة المباراة.

ويدخل فريق أرسنال اللقاء وهو يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة من 14 مباراة خاضها وكانت أخرهم أمام فريق نوريتش سيتي وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

ويسعى فريق أرسنال اليوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نزيف النقاط الذي يلاحق الفريق.

Advertisements

بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي اليوم الخميس

كما يدخل فريق برايتون اللقاء اليوم وهو في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة من 14 مباراة خاضها.

موقع فريق برايتون في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي لا يعجب أنصاره لذلك يسعى اليوم لاستغلال عدم الاستقرار الفني الذي ضرب فريق أرسنال وحصد الثلاث نقاط اليوم وتحسين موقعه في جدول الترتيب.