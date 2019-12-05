اونلاين | "كورة لايف" Arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ارسنال GOAL PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورة لايف" Arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ارسنال GOAL PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق آرسنالنظيره برايتون، غدًا الخميس، على ملعب «الإمارات» معقل الجانرز، لحساب الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعد هذا اللقاء الثاني للفريق اللندني عقب إقالة المدرب الإسباني أوناي إيمري، إذ يتولى حاليًا المدير الفني فريدي ليونبيرج المهمة الفنية بشكل مؤقت.

مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي

وفي المباراة الأولى لليونبيرج تعثر آرسنال في الجولة الماضية أمام نورويتش سيتي، وتعادل معهم على أرضهم بهدفين لمثلهما.

ويتواجد فريق آرسنال بالمركز العاشر برصيد 19 نقطة وهو نفس رصيد شيفيلد يونايتد صاحب المركز التاسع، بينما يأتي فريق برايتون في المركز الـ 16 بـ 15 نقطة.