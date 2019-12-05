اونلاين | يوتيوب Live| بث مباشر السعودية وقطر في نصف نهائي كأس الخليج.. يلا شوت مباشر saudi

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوتيوب Live| بث مباشر السعودية وقطر في نصف نهائي كأس الخليج.. يلا شوت مباشر saudi والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب السعودية KORA GOAL لمواجهة نظيره منتخب قطر اليوم الخميس 5 ديسمبر ضمن منافسات الدور نصف النهائي KORA LIVE من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

وستلعب مباراة منتخب السعودية KORA LIVE ضد نظيره منتخب قطر اليوم في بطولة كأس الخليج العربي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة YALLA SHOOT وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية.

وستذاع منتخب السعودية KORA ONLINE ضد نظيره منتخب قطر اليوم في بطولة كأس الخليج العربي على قناة "بي إن سبورتس المفتوحة" بتعليق عصام الشوالي وعلى قناة "الكأس 1" بتعليق خليل البلوشي.

بث مباشر لمباراة السعودية وقطر اليوم بكأس الخليج العربي

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ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة منتخب السعودية ضد نظيره منتخب قطر اليوم في بطولة كأس الخليج العربي ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة منتخب السعودية ضد نظيره منتخب قطر اليوم في بطولة كأس الخليج العربي بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

المواجهات السابقة بين المنتخبين

وكانت أخر 3 مواجهات بين منتخب السعودية KORA STAR ومنتخب قطر في صالح المنتخب القطري أكثر حيث تعادل في مباراة وفاز في.مباراتين اخرتين.

وسجل منتخب قطر 4 أهداف YALLA SHOOT خلال أخر 3 مواجهات جمعت بينه وبين منتخب السعودية بينما سجل المنتخب السعودي هدفين فقط.