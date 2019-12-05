رياضة | رسميًا.. إيفرتون يقيل مدربه البرتغالي ماركو سيلفا من منصبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. إيفرتون يقيل مدربه البرتغالي ماركو سيلفا من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
1- ليفربول 43 نقطة
2- ليستر سيتي 35 نقطة
3- مانشستر سيتي 32 نقطة
4- تشيلسي 29 نقطة
5- ولفرهامبتون 23 نقطة
6- مانشستر يونايتد 21 نقطة
7- كريستال بالاس 21 نقطة
8- توتنهام 20 نقطة
9- شيفيلد يونايتد 19 نقطة
10- أرسنال 19 نقطة
11- بيرنلي 18 نقطة
12- بورنموث 16 نقطة
13- وست هام يونايتد 16 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد 16 نقطة
15- أستون فيلا 15 نقطة
16- برايتون 15 نقطة
17- ساوثامبتون 15 نقطة
18- إيفرتون 14 نقطة
19- نورويتش سيتي 11 نقطة
20- واتفورد 8 نقاط