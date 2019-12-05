رياضة | رسميًا.. إيفرتون يقيل مدربه البرتغالي ماركو سيلفا من منصبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. إيفرتون يقيل مدربه البرتغالي ماركو سيلفا من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1- ليفربول 43 نقطة 2- ليستر سيتي 35 نقطة 3- مانشستر سيتي 32 نقطة 4- تشيلسي 29 نقطة 5- ولفرهامبتون 23 نقطة 6- مانشستر يونايتد 21 نقطة 7- كريستال بالاس 21 نقطة 8- توتنهام 20 نقطة 9- شيفيلد يونايتد 19 نقطة 10- أرسنال 19 نقطة Advertisements 11- بيرنلي 18 نقطة 12- بورنموث 16 نقطة 13- وست هام يونايتد 16 نقطة 14- نيوكاسل يونايتد 16 نقطة 15- أستون فيلا 15 نقطة 16- برايتون 15 نقطة 17- ساوثامبتون 15 نقطة 18- إيفرتون 14 نقطة 19- نورويتش سيتي 11 نقطة 20- واتفورد 8 نقاط

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