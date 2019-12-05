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رياضة | رسميًا.. إيفرتون يقيل مدربه البرتغالي ماركو سيلفا من منصبه

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. إيفرتون يقيل مدربه البرتغالي ماركو سيلفا من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1- 43 نقطة

2- ليستر سيتي 35 نقطة

3- مانشستر سيتي 32 نقطة

4- 29 نقطة

5- ولفرهامبتون 23 نقطة

6- مانشستر يونايتد 21 نقطة

7- كريستال بالاس 21 نقطة

8- توتنهام 20 نقطة

9- شيفيلد يونايتد 19 نقطة

10- أرسنال 19 نقطة

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11- بيرنلي 18 نقطة

12- بورنموث 16 نقطة

13- وست هام يونايتد 16 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 16 نقطة

15- أستون فيلا 15 نقطة

16- برايتون 15 نقطة

17- ساوثامبتون 15 نقطة

18- إيفرتون 14 نقطة

19- نورويتش سيتي 11 نقطة

20- واتفورد 8 نقاط

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