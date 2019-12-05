رياضة | السعودية تُسقط قطر.. وتتأهل إلى نهائي خليجي 24 لمواجهة البحرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية تُسقط قطر.. وتتأهل إلى نهائي خليجي 24 لمواجهة البحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24"، بعدما حقق فوزا ثمينا على المنتخب القطري في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات دور نصف النهائي بالبطولة.

وأحرز عبد الله الحمدان هدف اللقاء الوحيد لصالح المنتخب السعودي، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك قطر عند الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

وأهدر المنتخب القطري العديد من الفرص المؤكدة وأبرزها هجمة عبد العزيز حاتم، والذي أضاعها عند الدقيقة 62.

ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز المنتخب السعودي على قطر بهدف نظيف، ليتأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب السعودي في نهائي البطولة نظيره البحريني، الذي خطف بطاقة التأهل إلى الدور النهائي، بعد فوزه على المنتخب العراقي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لمثلهم، في مباراة اليوم من نصف نهائي كأس الخليج.

