رياضة | عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قائمة الأهلي لمواجهة الهلال
ويستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني مساء غد الجمعة على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي ، شريف إكرامي
خط الدفاع : أحمد فتحي ،رامي ربيعه ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمود وحيد ، سعد سمير
خط الوسط : وليد سليمان ،رمضان صبحي ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، أحمد الشيخ ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج ، جيرالدو
خط الهجوم : مروان محسن ، جونيور أجايي ، وليد أزارو ، صلاح محسن.
فيما تم استبعاد كلا من :-
علي لطفي وحمدي فتحي ومحمود متولي وعلي معلول بسبب الإصابة، وأيمن أشرف للإيقاف، وحسام عاشور وصالح جمعة لوجهة نظر فنية
موعد مباراة الأهلي ضد الهلال
يلعب الأهلي ضد الهلال السوداني، غداً الجمعة ، على ملعب إستاد "السلام"، في الـ9 مساءً، بتوقيت القاهرة والسودان، الـ10 بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال
وتذاع مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، على قناة "بي إن سبورتس hd1"، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، وعبر قناة "تايم سبورت"، على التردد الأرضي للتليفزيون المصري.
ويسعى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، لتحقيق الفوز، وتقديم آداء مميز، في المواجهة الإفريقية المرتقبة، أمام الهلال السوداني، بعدما فشل في تحقيق الفوز بالمباراة الأولى.
غيابات الأهلي ضد الهلال
يدخل الأهلي اللقاء، ولديه مجموعة من الغيابات المؤثرة، على رأسها اللاعب أيمن أشرف نتيجة للطرد، بجانب المدافع محمود متولي للإصابة.