رياضة | عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

فيما تم استبعاد كلا من :-

علي لطفي وحمدي فتحي ومحمود متولي وعلي معلول بسبب الإصابة، وأيمن أشرف للإيقاف، وحسام عاشور وصالح جمعة لوجهة نظر فنية

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال

يلعب الأهلي ضد الهلال السوداني، غداً الجمعة ، على ملعب إستاد "السلام"، في الـ9 مساءً، بتوقيت القاهرة والسودان، الـ10 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال

وتذاع مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، على قناة "بي إن سبورتس hd1"، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، وعبر قناة "تايم سبورت"، على التردد الأرضي للتليفزيون المصري.

ويسعى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، لتحقيق الفوز، وتقديم آداء مميز، في المواجهة الإفريقية المرتقبة، أمام الهلال السوداني، بعدما فشل في تحقيق الفوز بالمباراة الأولى.

غيابات الأهلي ضد الهلال

يدخل الأهلي اللقاء، ولديه مجموعة من الغيابات المؤثرة، على رأسها اللاعب أيمن أشرف نتيجة للطرد، بجانب المدافع محمود متولي للإصابة.