رياضة | انتحار مدرب| ماذا ينتظر كارتيرون بعد قيادة الزمالك؟..سوبر إفريقي ومواجهة ثأرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتحار مدرب| ماذا ينتظر كارتيرون بعد قيادة الزمالك؟..سوبر إفريقي ومواجهة ثأرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمُقال الصربي ميتشو مؤخرًا.

ماذا ينتظر كارتيرون بعد قيادة الزمالك؟..سوبر إفريقي ومواجهة ثأرية

وكان الزمالك أتم فسخ التعاقد مع الصربي ميتشو بعد الهزيمة من إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد بالدوري العام، ومازيمبي الكونغولي، بثلاثية دون رد في أولى مباريات الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقاد كارتيرون أولى مبارياته الفنية بشكل "صوري" أمام الشرقية، والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي، وانتهت للفارس الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

ووصف البعض مهمة كارتيرون الفنية مع الزمالك بـ"الانتحارية" أو "انتحار مدرب" نسبةً للفيلم المصري الشهير "انتحار مدرس ثانوي"، والذي جسد دوره الفنان "حسين فهمي" والذي كان يبحث عن إنجاب الأطفال، ليفاجئ بعد ذلك بتحمله مسئولية 5 أطفال دفعة واحدة لم يقدر على معيشتهم فيما بعد.

المدرب الفرنسي الذي تولى قيادة النادي الأهلي الموسم الماضي، وتمت إقالته بسبب خسارة دوري أبطال إفريقيا والخروج من البطولة العربية، توجه بعد ذلك إلى قيادة الرجاء المغربي وتوج معهم بلقب كأس الكونفدرالية، إلا أنه بعد ذلك تمت إقالته بسبب تذبذب النتائج.

ومكث كارتيرون، في منزله لما يقرب من شهر تقريبًا حتى تعاقد مع نادي الزمالك، لتنتظره مباريات نارية أشبه "بالانتحار الكروي" نظرًا لصعوبتها وأهميتها بالنسبة للجماهير البيضاء.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ماذا ينتظر كارتيرون عقب توليه الزمالك؟ من خلال التقرير الآتي:-

يبدأ كارتيرون مهمته الفعلية، بداية من مواجهة أول أغسطس السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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ثم يستضيف الزمالك مباراة نارية ضد بيراميدز سبورت يوم الخميس 12 من الشهر الجاري، أمام بيراميدز سبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري العام.

ويخرج الزمالك بعد ذلك لمواجهة طلائع الجيش يوم الإثنين 16 من نفس الشهر، لحساب الجولة الثامنة من الدوري المصري، قبل أن يلعب أمام سموحة، يوم 20 ديسمبر بالدوري أيضًا.

ويتوجه الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي يوم 24 ديسمبر ببطولة الدوري العام، ثم الخروج لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم 27 من نفس الشهر بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الفارس الأبيض مباراة أخرى بالدوري العام عندما يستضيف أسوان على أرضه يوم 2 يناير المقبل، ويحل ضيفًا على الجونة، يوم 15 من نفس الشهر على الجونة بالغردقة بالدوري.

وينتظر الزمالك مباراة نارية ضد المصري البورسعيدي على ملعبه، يوم 20 من ذات الشهر، قبل مواجهة وادي دجلة يوم 28 من الشهر الأول في العام الجديد بالدوري، ثم يستضيف حرس الحدود 5 فبراير بالدوري.

وبعد مواجهة الحدود ينتظر رفاق باتريس كارتيرون، ثلاث مباريات من العيار الثقيل سيبدأها بالخروج لمواجهة الإسماعيلي يوم 9 فبراير بالدوري.

ويطير بعد ذلك الفارس الأبيض إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة الترجي التونسي، والمُحدد لها يوم 14 فبراير على لقب بطولة السوبر الإفريقي، باعتباره حاملًا لقب بطولة الكونفدرالية، أمام حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ثم يعود الزمالك ليجد نفسه أمام مباراة نارية ومرتقبة أمام الأهلي، والتي ستكون بمثابة ثأرية الفرنسي كارتيرون، بعدما تم الإطاحة به من تدريب الأحمر، والتي ستُقام يوم 19 فبراير في ختام مباريات الدور الأول من الدوري الممتاز.

وسارع بعض النقاد والجماهير، بتنبؤ إقالة ورحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك، قبل أن يستنفذ كل هذه المباريات نظرًا لصعوبتها وعدم استقرار المدربين في القلعة البيضاء.

وأصبح كارتيرون في وضع لا يحسد عليه حيث بات عليه إثبات جدارته في قيادة البيت الأبيض، بالمرور بموقف الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، واستقرار الأبيض في المنافسة على لقب الدوري العام، ثم التتويج بلقب سوبر إفريقيا.