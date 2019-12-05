رياضة | عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ عقب تأهل منتخب السعودية لنهائي كأس الخليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ عقب تأهل منتخب السعودية لنهائي كأس الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي آلميريا الإسباني التهنئة لمنتخب السعودية عقب تأهله لنهائي كأس الخليج العربي عقب الفوز على قطر بهدف نظيف.

وحقق منتخب السعودية فوزًا هامًا مساء اليوم أمام نظيره القطري بهدف دون ود في نصف نهائي كأس الخليج العربي ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة المنتخب البحريني الذي تأهل بدوره إلى النهائي بعد فوزه على المنتخب العراقي بركلات الجزاء الترجيحية.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"مبروووك الفوز... ابارك لمولاي خادم الحرمين ول سيدي ولي العهد ولسمو الامير عبدالعزيز بن تركي والشعب السعودي ... ابطال".