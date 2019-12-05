رياضة | رد غامض من مورينيو على تعاقد توتنهام مع نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد غامض من مورينيو على تعاقد توتنهام مع نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي رد غامض على تعاقد فريقه مع الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

بيل يمدح مورينيو بسبب توتنهام

وكان جاريث بيل قد مدح مورينيو منذ عدة أيام عقب توليه مهمة تدريب نادي توتنهام مؤكدا أنه سيتمكن من أن يعود بالفريق الإنجليزي إلى طريق الفوز وحصد البطولات.

تعليق مورينيو على مدح بيل له

وعلق جوزيه مورينيو على مدح بيل له في تصريحات صحفية قائلا: "إنه شئ لطيف، يجب أن أشكره عليه، إذا قال جاريث ذلك بالفعل فايجب أن أشكره".

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تعاقد توتنهام مع بيل

وبسؤاله عن ما إذا كان نادي توتنهام يرغب في التعاقد مع جاريث بيل أجاب مورينيو قائلا: "لا أريد الإجابة عن هذا السؤال".

اقتراب رحيل بيل عن ريال مدريد

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن بيل قرر الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ليخوض تجربة جديده مع نادي أخر نظرا لوجود خلافات كثيرة بينه وبين إدارة النادي والفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق.

مشاركات جاريث بيل مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك جاريث بيل في 12 مباراة فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.