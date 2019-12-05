رياضة | ربيعة: هدفنا تعويض خسارة النجم الساحلي السابقة في مواجهة الغد أمام الهلال والجماهير سلاحنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربيعة: هدفنا تعويض خسارة النجم الساحلي السابقة في مواجهة الغد أمام الهلال والجماهير سلاحنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويخوض الأهلي لقاء الغد بهدف تحقيق الفوز بعد خسارته في مباراة الجولة الأولى أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف.
وأضاف ربيعة في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"الأهلي يسعى لتحقيق الفوز غدا وحصد نقاط المباراة لتعويض خسارة المباراة أمام النجم الساحلي التونسي".
وأوضح:" جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة من أجل تحقيق الفوز غدا لحصد أول ثلاث نقاط في منافسات المجموعة الثانية".
وواد :" حضور جماهير الأهلي للمباراة غدًأ خير دافع معنوي للاعبين من أجل تحقيق الفوز، وأنه يتمنى إن يكون التوفيق حليف الفريق في مباراة الهلال التي استعد لها الفريق بشكل جيد".
أحديثه :" جميع لاعبو الفريق على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الهدف المنشود غدا بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".