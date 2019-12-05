رياضة | فايلر يمنح لاعب الفريق فرصة المشاركة أساسيًا أمام الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يمنح لاعب الفريق فرصة المشاركة أساسيًا أمام الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استمرار لاعب الفريق داخل تشكيلته الأساسية لمواجهة الهلال السوداني، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المُنتظر أن يستمر المالي إليو ديانج في وسط ملعب الفريق، أمام الهلال السوداني، بعد ظهوره بمستوى مميز خلال مباراتي النجم الساحلي بدوري الأبطال وبني سويف بمسابقة كأس مصر، بالإضافة التدريب الختامي.

ويأتي قرار فايلر، من أجل تدعيم خط الوسط في ظل النقص العددي بيسبب غياب حمدي فتحي بسبب الإصابة التي تعرض لها في غضروف الركبة، أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني، قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021.

واختتم الأهلي، تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة المرتقبة.

وخصص السويسري فايلر، فقرة ترفيهية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وجاء قيام فايلر بتخصيص هذه الفقرة الترفيهية للنزول بالحمل التدريبي للاعبين ولتخفيف الضغط عليهم وخوفًا من تعرضهم للإجهاد في ظل خوض الفريق لعدة مباريات خلال فترة زمنية قصيرة.

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وفي سياق أخر اكتفى علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم على هامش المران.

ولم يشارك لطفي في تدريبات حراس المرمى التي قادها ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى واكفتى بالتأهيل.

وفي نفس السياق خاض الثلاثي محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير تدريبات قوية على هامش المران الجماعي اليوم الخميس.

وحرص ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، على تجهيز الشناوي وإكرامي لمباراة الغد أمام الهلال السوداني من خلال الوحدات التدريبية المتنوعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.