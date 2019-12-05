رياضة | موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني Champions Ahly.. مشاهدة تردد القنوات المفتوحة لمباراة الاهلي والهلال اليوم بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني Champions Ahly.. مشاهدة تردد القنوات المفتوحة لمباراة الاهلي والهلال اليوم بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة قوية اليوم الجمعة على ستاد السلام أمام نظيره الهلال السوداني في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة – العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

وتنقل قناة بين سبورتس 1 مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني وبصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويسعى الأهلي لتعويض الخسارة التي تلقاها في مباراة الجولة الأولى أمام مضيفه النجم الساحلي بهدف دون، مدعمومًا بـ15 ألف من جمهوره وذلك بعد موافقة الجهات الأمنية.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف واحد فقط وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض الخسارة الماضية، للعودة لطريق المنافسة على بطاقة العبور للدور المقبل من البطولة، في ظل احتلاله المركز الأخير بالمجموعة الثانية.

ويعول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على مجموعة مميزة من لاعبيه القادرين على إسعاد جماهيرهم وتحقيق الفوز في مباراة الهلال السوداني وفي مقدمتهم رمضان صبحي ومحمد الشناوي ومحمد مجدي "قفشة" وحسين الشحات، فيما سيفتقد الأهلي لخدمات الثلاثي المصاب محمود متولي وحمدي فتحي وعلي معلول.

أما فريق الهلال السوداني فسيخوض اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه في المباراة السابقة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

ويتطلع الهلال للعودة إلى السودان بنتيجة إيجابية، تسهل من مهتمه في بلوغ الدور المقبل من البطولة، لكن جهازه الفني ولاعبيه يدركون أن تحقيق ذلك سيتطلب بذل قصارى جهدهم أمام الأهلي.