شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدك حصون قطر وتتأهل لنهائى كأس الخليج والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019 نجح المنتخب الوطني لتحقيق فوز غالي وثمين بعدما نجح في إسقاط منتخب قطر بنتيجة 1 / 0 فى بطولة كأس الخليج العربى فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الجنوب"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة في قطر.

سجل هدف المنتخب السعودي عبد الله الحمدان فى الدقيقة 28 بعد تألق لاعبى الأخضر الذين استطاعوا السيطرة على مجريات الأمور فى منطقة وسط الملعب. وحجز منتخب السعودية مقعده في الدور النهائي لمواجهة منتخب البحرين فى المباراة النهائية المحدد لها الأحد المقبل باستاد خليفة الدولى.

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