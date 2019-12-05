شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكشف استعدادات الزمالك لمواجهة أول أغسطس الأنجولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر استعدادات الفريق لمباراة أول أغسطس الأنجولي ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الزمالك مساء السبت المقبل في مواجهة منافسه فريق أول أغسطس الأنجولي ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة: «اللقاء بالنسبة لنا في منتهى الأهمية خصوصا بعد الهزيمة أمام مازيمبي في الجولة الأولى».

Advertisements

وأضاف: «علينا أن نقاتل من أجل الفوز في الثلاث مواجهات التي سوف نخوضها على أرضنا من أجل الصعود إلى الدور المقبل ومباراة أول أغسطس أول خطوة حقيقية لنا في مشوار التأهل».

وأوضح كارتيرون: «نعمل على الحالة النفسية والذهنية للاعبين من أجل عبور مباراة السبت، فالوقت غير كاف بين المباريات من أجل العمل بشكل كامل.. لذلك نعمل على الحالة النفسية في المقام الأول».

وتابع: «بطولة أفريقيا في هذا العام مختلفة تماما عن النسخ الماضية، لم تحدث أي مفاجآت في الأدوار الأولى وهذا ما أسفر عن وجود جميع الفرق الكبيرة بالمسابقة، والنسخة الحالية أقوى من النسخ الماضية وهذا ما يزيد من صعوبتها».

وواصل مدرب الزمالك: «المجموعة صعبة وفرص الصعود متكافئة بين الجميع، ومازيمبي لم يخسر على ملعبه منذ 10 أعوام، وأيضاً زيسكو بطل زامبيا وأول اغسطس في منتهى القوة، سنعمل على الصعود للدور المقبل في المركزين الأول أو الثاني رغم صعوبة المنافسة».

واختتم حديثه قائلا: «لا أفكر في قائمة الفريق خلال الفترة الحالية، نمتلك لاعبين على مستوى مميز في كل مركز، ولا أفكر في التوقيت الحالي بخصوص قائمة الفريق أو المركز المتبقي بالقائمة وكل تركيزي في تحقيق نتائج طيبة بكل البطولات».