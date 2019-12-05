دراج المنتخب السعودي عزام يحقق برونزية عربية الطريق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق لاعب المنتخب السعودي للدراجات للناشئين، عزام عبدالعزيز العبد المنعم، اليوم، المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات فردي عام لمسافة 44 كم، ضمن منافسات البطولة العربية للطريق، المقامة حاليا في مدينة الإسكندرية.

وجاء لاعب منتخب الإمارات محمد المطيوعي بالمركز الأول، وحل لاعب الجزائر أكرم بلعباسي بالمركز الثاني.

من جهته عبر اللاعب عزام العبدالمنعم عن سعادته بحصوله على الميدالية العربية الأولى للأخضر السعودي في منافسات البطولة الحالية، مؤكدا أن المنافسة كانت قوية لتواجد نخبة من الدراجين العرب المميزين.