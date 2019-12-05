شكرا لقرائتكم بيرامديز يسجل الهدف الرابع فى شباك النجوم من نيران صديقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل بيراميدز الهدف الرابع فى شباك النجوم من نيران صديقة عن طريق محمود السيد فى الدقيقة 69 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد الدفاع لجوى فى دور الـ32 من كأس مصر.

وجاء الهدف عن طريق تمريرات رائعة بين دودو الجباس و ابراهيم حسن تصل الى الأخير داخل المنطقة يسدد الكرة لتسكن الزاوية اليسرى للمرمى .

ويرغب بيراميدز بقيادة الفرنسي سبستيان ديسابر في التأهل لدور الـ 16 بالكأس والزحف نحو نهائي البطولة، فيما يرغب فريق النجوم في مزاحمة الكبار وتحقيق المفاجأة بقيادة رمضان السيد .

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: محمد حمدي وعبد الله بكري وولفريد كانون وعلي جبر ،خط الوسط: محمد فتحي وأحمد توفيق وإبراهيم عادل وإبراهيم حسن وعمر العيوني ،خط الهجوم: محمد الجباس

وجاء تشكيل النجوم كالتالى

بينما جاء تشكيل فريق النجوم بقيادة رمضان السيد كالتالى : محمد أحمد ، محمود السيد ، أحمد غريب ، سيد جاد ، أحمد طلعت ، أحمد ابو الخير ، نادر محمد ، أحمد رفعت ، مهاب ياسر ، محمود صابر ، مصطفى السيد .