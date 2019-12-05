شكرا لقرائتكم عبد الله بكرى يضيف الهدف الخامس لبيرميدز فى شباك النجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل عبد الله بكرى لاعب بيراميدز الهدف الخامس لفريقه أمام النجوم من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد الدفاع لجوى. ويرغب بيراميدز بقيادة الفرنسي سبستيان ديسابر في التأهل لدور الـ 16 بالكأس والزحف نحو نهائي البطولة، فيما يرغب فريق النجوم في مزاحمة الكبار وتحقيق المفاجأة بقيادة رمضان السيد . وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى Advertisements حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: محمد حمدي وعبد الله بكري وولفريد كانون وعلي جبر ،خط الوسط: محمد فتحي وأحمد توفيق وإبراهيم عادل وإبراهيم حسن وعمر العيوني ،خط الهجوم: محمد الجباس وجاء تشكيل النجوم كالتالى بينما جاء تشكيل فريق النجوم بقيادة رمضان السيد كالتالى : محمد أحمد ، محمود السيد ، أحمد غريب ، سيد جاد ، أحمد طلعت ، أحمد ابو الخير ، نادر محمد ، أحمد رفعت ، مهاب ياسر ، محمود صابر ، مصطفى السيد .

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