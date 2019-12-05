الأهلي ضد الهلال.. رامي ربيعة يتحدث عن تعويض خسارة النجم الساحلي أمام...

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الهلال

أكد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي أهمية مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها غدا الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بـدوري أبطال أفريقيا .

الأهلي ضد الهلال



وأضاف ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني، أن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز غدا وحصد نقاط المباراة لتعويض خسارة المباراة أمام النجم الساحلي التونسي .

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الأهلي ضد الهلال



وأوضح أن جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة من أجل تحقيق الفوز غدا لحصد أول ثلاث نقاط في منافسات المجموعة الثانية .

الأهلي ضد الهلال



وأعرب ربيعة عن سعادته بخوض مباراة الغد أمام جماهير الأهلي مؤكدًا أنها خير دافع معنوي للاعبين من أجل تحقيق الفوز، وأنه يتمنى إن يكون التوفيق حليف الفريق في مباراة الهلال التي استعد لها الفريق بشكل جيد.

الأهلي ضد الهلال



أضاف مدافع الأهلي، أن جميع لاعبي الفريق على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الهدف المنشود غدا بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.