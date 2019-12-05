شكرا لقرائتكم فايلر عن مواجهة الهلال : نحترم جميع منافيسنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني، أن الأهلي يحترم جميع منافسيه وجميع مباريات البطولة الإفريقية تبقى قوية للغاية.
وأوضح أنه قام بدراسة فريق الهلال السوداني بشكل جيد جدا طوال الفترة الماضية و الأهلي سيكون جاهزا لمواجهة الغد.
وأشار فايلر إلى أن الجهاز الفني قام بتجهيز اللاعبين بشكل جيد لمواجهة الهلال من خلال عمليات الاستشفاء التي تمت للاعبين لمواجهة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية.
تصدر نادي الهلال السوداني ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا بانتهاء الجولة الأولى، وبعد الفوز على بلاتينوم بهدفين مقابل هدف ، فيما خسر الأهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف ،فوز الهلال رفع رصيده للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد بلاتينوم عند لا شيء من النقاط فيما احتل الاهلي المركز الرابع.
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