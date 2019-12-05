شكرا لقرائتكم غياب ثلاثى الاتحاد السكندرى أمام النصر بسبب الإنذار الثالث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب ثلاثى فريق الاتحاد السكندرى خالد قمر و أحمد نبيل " مانجا " و محمود رزق عن مباراة فريقهم أمام النصر القادمة ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر و المقرر لها السبت المقبل.

يأتى غياب الثلاثى عقب حصولهم على الإنذار الثالث بمباراة حرس الحدود فى بطولة الدورى الممتاز ويسعى الجهاز الفنى لفريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف لإعطاء الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا فى المباريات بصفة أساسية .

ويتصدر فريق الاتحاد السكندرى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 13 نقطة حيث تمكن من الفوز على نظيرة حرس الحدود بنتيجة هدف مقابل لا شئ أحرزه أحمد رفعت.