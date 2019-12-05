شكرا لقرائتكم غياب ثلاثى الاتحاد السكندرى أمام النصر بسبب الإنذار الثالث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتى غياب الثلاثى عقب حصولهم على الإنذار الثالث بمباراة حرس الحدود فى بطولة الدورى الممتاز ويسعى الجهاز الفنى لفريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف لإعطاء الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا فى المباريات بصفة أساسية .
ويتصدر فريق الاتحاد السكندرى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 13 نقطة حيث تمكن من الفوز على نظيرة حرس الحدود بنتيجة هدف مقابل لا شئ أحرزه أحمد رفعت.
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