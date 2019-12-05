شكرا لقرائتكم فتح حجز تذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس عبر تطبيق تذكرتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بدأ فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي والتي تأتي في الجولة الثانيه من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال إفريقيا ،والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السلام في حضور ١٥ الف مشجع، من خلال موقع الحجز الاكترونى الخاص بشركة تذكرتى.

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وأتفق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور مع شركة تذكرتي التي يترأس مجلس ادارتها الأستاذ منتصر النبراوي أن تبلغ القيمة المادية لتذكرة الدرجة الثالثة يسار 50 جنيها و75 للدرجة الثانيه و100 جنية للدرجة الأولى يسار، و200 جنية للمقصورة الجانبية و300للمقصورة الرئيسية.

وتقرر عدم استلام التذاكر دون وجود "فان اى دى" الخاص بالمشجع الذى يتم استخراجه من موقع تذكرتى، في الوقت الذي سيتم تسليم الفاي اي دي والتذاكر عبر فروع اورانج فيما تم اضافة منفذ في نادي الزمالك وبالتحديد عند البوابة المطلة علي شارع جامعة الدول العربية.