شكرا لقرائتكم خبر عن دودو الجباس يحرز الهدف الثالث لبيراميدز في مرمي النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أحرز دودو الجباس مهاجم فريق بيراميدز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في مرمي النجوم في الدقيقة 56 من عمر المباراة المقامة بينهما الان ضمن مباريات دور الـ 32 لكأس مصر ، لتصبح النتيجة 3/1 لبيراميدز.

كان الشوط الأول قد انتهي بتقدم بيراميدز 2/1 ، احرزهما إبراهيم حسن ودودو الجباس لبيراميدز ، ونادر الطويلة للنجوم.

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

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خط الدفاع: محمد حمدي وعبد الله بكري وولفريد كانون وعلي جبر

خط الوسط: محمد فتحي وأحمد توفيق وإبراهيم عادل وإبراهيم حسن وعمر العيوني

خط الهجوم: محمد الجباس

بينما جاء تشكيل فريق النجوم بقيادة رمضان السيد كالتالى : محمد أحمد ، محمود السيد ، أحمد غريب ، سيد جاد ، أحمد طلعت ، أحمد ابو الخير ، نادر محمد ، أحمد رفعت ، مهاب ياسر ، محمود صابر ، مصطفى السيد .