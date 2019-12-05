شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء مجدي يسجل الهدف الثالث للمصري أمام قنا في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز بهاء مجدي الهدف الثالث لفريق المصري البورسعيدي في الدقيقة 65 أمام نظيره قنا أحد فرق دورى الدرجة الثالثة ، في المباراة التي تجمعهما على استاد الجيش بالسويس، في دور الـ 32 بكأس مصر .

ويخوض المصري المباراة بتشكيل يتكون من ، أحمد عبدالفتاح في حراسة المرمي ، وفي خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود حمد وعمر كمال عبدالواحد وأيمن ندا، وفي الوسط: فريد شوقي ومحمد عادل ميسي وسعيدو سنبوري وعمرو موسى وفي خط الهجوم: أحمد ياسر ومحمود وادي.

المصري البورسعيدى يحتل المركز الثامن بجدول الدوري الممتاز بعد خوض 5 مواجهات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 2، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 ، بينما يعد فريق قنا أحد الأندية التى تنافس بدورى الدرجة الثالثة.