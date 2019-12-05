شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينهي الشوط الأول 1/2 أمام النجوم في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي الشوط الأول من مباراة بيراميدز والنجوم بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة بينهما ضمن مباريات دور الـ 32 لكأس مصر على ستاد الدفاع الجوى.

كانت المبادرة التهديفية من جانب النجوم عن طريق من نادر الطويلة لاعب النجوم بالدقيقة 13 بينما تمكن دودو الجباس من تسجيل هدف التعادل لفريق بيراميدز بعد 6 دقائق فقط وتقدم أبراهيم حسن من تسجيل هدف التقدم بالدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول .

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي وعبد الله بكري وولفريد كانون وعلي جبر

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خط الوسط: محمد فتحي وأحمد توفيق وإبراهيم عادل وإبراهيم حسن وعمر العيوني

خط الهجوم: محمد الجباس

بينما جاء تشكيل فريق النجوم بقيادة رمضان السيد كالتالى : محمد أحمد ، محمود السيد ، أحمد غريب ، سيد جاد ، أحمد طلعت ، أحمد ابو الخير ، نادر محمد ، أحمد رفعت ، مهاب ياسر ، محمود صابر ، مصطفى السيد .