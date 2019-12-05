شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. منتخب الصالات يختتم تدريباته استعدادًا لوديتي السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المنتخب الوطني لكرة الصالات لمواجهة المنتخب السعودي غدا الجمعة في المباراة الودية الأولى التي ستجمعهما بالصالة الخضراء بمدينة الخبر ضمن معسكر منتخب الفراعنة استعدادا لبطولة الامم الافريقية 2020 بالمغرب بشهر يناير المقبل. من المقرر أن يخوض منتخب مصر ودية ثانية أمام المنتخب السعودي بعد غدا السبت علي أن تعود البعثة للقاهرة يوم الأحد. وتقيم بعثة المنتخب المصري برئاسة سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات بمدينة الخبر ويؤدي الفريق تدريباته بالصالة الخضراء تحت قيادة هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام. وتضم قائمة منتخب مصر كلا من هشام صالح مديرا فنيا ونادر رشاد مدربا عاما ونواف الوجيه مديرا اداريا والدكتور عادل حداد طبيب الفريق وهانى درويش اخصائي علاج طبيعي و١٤ لاعبا هم: جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن عباس ومؤمن حمدان وابراهيم عوض ووابراهيم بخيت ومحمد عبد القادر وطارق حسن ومحمد سعيد وخالد عبد الله ومحمد عبد الحميد وصابر سيد وعلى رمضان وصلاح حسنى. يغيب عن صفوف المنتخب كل من عبده الاشول ومحمد منصور والمعتز بالله سامى للاصابه بالاضافة الى الاربعة المحترفين فى الامارات ويسعى الجهاز الفني لتجهيز عناصر اخري والوقوف علي مستواهم بشكل جيد. Advertisements منتخب مصر لكرة الصالات هشام صالح ونادر رشاد منتخب الصالات

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