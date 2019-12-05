شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة بيراميدز ضد النجوم اليوم الخميس عبر سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة بثا مباشرا ومشاهدة حية لمباراة بيراميدز والنجوم، دون تقطيع. يواجه بيراميدز وفريق النجوم في السابعة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 32 ببطولة كأس مصر. مشاهدة مباراة بيراميدز ضد النجوم اليوم الخميس 5-12-2019 فى كأس مصر مشاهدة مباراة بيراميدز ضد النجوم اليوم الخميس 5-12-2019 فى كأس مصر Advertisements ويرغب بيراميدز بقيادة الفرنسي سبستيان ديسابر في التأهل لدور الـ 16 بالكأس والزحف نحو نهائي البطولة، فيما يرغب فريق النجوم في مزاحمة الكبار وتحقيق المفاجأة. لمشاهدة مباراة بيراميدز ضد النجوم فى كأس مصر دون تقطيع عبر سوبر كورة من هنا..



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة بيراميدز ضد النجوم اليوم الخميس عبر سوبر كورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.