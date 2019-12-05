شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتحفّظ على مشاركة ياسر أبراهيم أمام الهلال ويحسم البديل خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ومن المقرر أن يحسم فايلر اللاعب الذي سيُشارك بجوار رامى ربيعة في دفاع الفريق أمام الهلال خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأبدى المدير الفني للاهلي عدم رغبته في الإعتماد على ياسر إبراهيم بجوار ربيعة رغم جاهزية اللاعب ، وسيحسم البديل خلال الساعات لتعويض غياب أيمن أشرف الذى تعرض للطرد في لقاء النجم الساحلي .
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