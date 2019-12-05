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فايلر يتحفّظ على مشاركة ياسر أبراهيم أمام الهلال ويحسم البديل خلال ساعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يتحفّظ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على مشاركة ياسر أبراهيم في خط الدفاع خلال مباراة الهلال السوداني غداً ببطولة أفريقيا رغم غياب أيمن أشرف عن اللقاء للإيقاف.

 

ويلتقي الاهلي مع الهلال السوداني في التاسعة من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى يسعى الاهلي للفوز لها لعد الخسارة من النجم الساحلي في الجولة الأولى بتونس الجمعة الماضية.

 

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ومن المقرر أن يحسم فايلر اللاعب الذي سيُشارك بجوار رامى ربيعة في دفاع الفريق أمام الهلال خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

وأبدى المدير الفني للاهلي عدم رغبته في الإعتماد على ياسر إبراهيم بجوار ربيعة رغم جاهزية اللاعب ، وسيحسم البديل خلال الساعات لتعويض غياب أيمن أشرف الذى تعرض للطرد في لقاء النجم الساحلي .

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