- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مانشستر يونايتد يستهدف ثلاث صفقات مدوية والان مع التفاصيل
الخميس 5 ديسمبر 2019
أعرب المدرب النرويجي "أولي جانر سولشاير" عن رغبته بتعاقد الفريق مع ثلاثة لاعبين في سوق الأنتقالات الشتوية من أجل تعزيز صفوف الفريق لتصحيح المسار
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن سولشاير يرغب في التعاقد مع ثلاثة لاعبين خلال نافذتي الانتقالات سواء الشتوية أو الصيفية المقبلة حيث حدد جادون سانتشو نجم بوروسيا دورتموند بالإضافة إلى إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج ولاعب وسط آخر لتدعيم الفريق.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب البطولة عقب فوزه على توتنهام لكنه يبتعد عن المراكز الأربعة الأولى بثماني نقاط وعن ليفربول المتصدر ب 22 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مانشستر يونايتد يستهدف ثلاث صفقات مدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.