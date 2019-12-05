عاجل.. مانشستر يونايتد يستهدف ثلاث صفقات مدوية 

الخميس 5 ديسمبر 2019

أعرب المدرب النرويجي "أولي جانر سولشاير" عن رغبته بتعاقد الفريق مع ثلاثة لاعبين في سوق الأنتقالات الشتوية من أجل تعزيز صفوف الفريق لتصحيح المسار



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن سولشاير يرغب في التعاقد مع ثلاثة لاعبين خلال نافذتي الانتقالات سواء الشتوية أو الصيفية المقبلة حيث حدد جادون سانتشو نجم بوروسيا دورتموند بالإضافة إلى إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج ولاعب وسط آخر لتدعيم الفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب البطولة عقب فوزه على توتنهام لكنه يبتعد عن المراكز الأربعة الأولى بثماني نقاط وعن ليفربول المتصدر ب 22 نقطة.