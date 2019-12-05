شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تشكيلة الشهر في الليجا والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019 كشف موقع "who scored” عن تسكيلة الشهر في الليجا والتي يتزعمها نجم برشلونة ليونيل ميسي بعلامة ٨،٦٦ كأفضل لاعب في الشهر .

وشهدت التشكيلة إكتساح من جانب ريال مدريد حيث يوجد اربعة لاعبين من النادي الملكي ولا يوجد بها لاعب من برشلونة سوي ليونيل ميسي ، بينما لا يوجد أي لاعب من فريق أتلتيكو مدريد . وجاءت التشكيلة علي النحو التالي :. حراسة المرمي : سيليسن(فالنسيا) خط الدفاع : كارفخال-فاران (ريال مدريد) مورينو (ريال بيتيس) Advertisements نافارو (بيتيس) خط الوسط : هازارد (ريال مدريد) ميسي (برشلونة) نبيل فقير (بيتيس) أنجويزا (فياريال) خط الهجوم : بنزيما (ريال مدريد) خوسيلو (ألافيس)

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