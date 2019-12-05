شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر كأس خليج 24 والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة السعودية وقطر والتي تقام بعد قليل ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس خليجي 24 المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخب السعودية و نظيره منتخب قطر اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة القطرية الدوحة وجاءت تشكيلة المنتخب السعودي الرسمية ضد قطر كالتالي: Advertisements حراسة المرمي : القرني. خط الدفاع : الشهراني - خبراني - تمبكتي - الغنام. خط الوسط : عطيف - المالكي - كنو. خط الهجوم : العابد - البريكان - الحمدان. مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر كأس خليج 24

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