شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يشترط «المربع الذهبي» لاستمرار «ميدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، المنافسة على المربع الذهبى لبطولة الدورى الممتاز خلال الموسم الجارى لاستمرار تعاقد النادى مع أحمد حسام ميدو، المدير الفنى، الذى يمتد إلى موسمين آخرين. ووفقا للواء عبدالسلام فإنه غير راض عن الأداء والنتائج التى قدمها الفريق منذ انطلاق الموسم، وقال عبدالسلام لـ«المصرى اليوم»: طالبت ميدو بالحفاظ على ثبات التشكيل خلال المباريات المقبلة وعدم إجراء أى تعديلات على الفريق إلا فى أضيق الحدود، لافتا إلى أن مجلس الإدارة وفر كافة الإمكانيات للجهاز الفنى للظهور بمستوى طيب منذ انطلاق الموسم وتعاقد مع كافة الصفقات التى طلبها الجهاز الفنى.

وشدد على أن المجلس سيحسم قراره النهائى بشأن استمرار ميدو من عدمه بنهاية الموسم، لافتا إلى أن المجلس لم يتوقع الأداء الذى ظهر به الفريق رغم توافر الإمكانيات التى حددها المدير الفنى فى بداية الموسم. وقال: نمتلك مديرا فنيا متميزا له شعبية كبيرة واكتسب خبرة بتدريب أكثر من فريق كبير خلال مشواره التدريبى، فضلا عن علاقته الطيبة باللاعبين، لكن المجلس يأمل فى تحسن النتائج خلال المباريات المقبلة. وحول الموقف النهائى لأيمن حفنى لاعب الفريق الذى لم يقيد بخطأ إدارى من جانب المقاصة أكد عبدالسلام أن المجلس تلقى عرضا خليجيا من أحد الأندية الإماراتية لإعارة حفنى لمدة 6 أشهر وسيتم استطلاع رأى اللاعب لاتخاذ القرار النهائى.