شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب تشتعل بين برشلونة والسيتى على مهاجم إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، عن وجود منافسة شرسة بين ناديى برشلونة الإسبانى ومانشستر سيتى الإنجليزى، للتعاقد مع الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالى، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وقالت الصحيفة، إن المستوى الفنى المميز الذى يقدمه مارتينيز هذا الموسم مع «النيراتزورى»، جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة التى تسعى للحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى للسيتى، طلب من إدارة ناديه سرعة التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان ليكون خليفة للأرجنتينى سيرجيو أجويرو الذى ليس أمامه الكثير ليقدمه إلى السيتيزن خلال السنوات المقبلة بعد تقدمه فى السن وتعرضه للإصابات كثيرًا.

وأوضح، أن إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة، وضع مارتينيز ضمن قائمة أولوياته للتعاقد معه ليكون خليفة للأوروجويانى لويس سواريز الذى اقترب من اعتزال كرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

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وتألق المهاجم الأرجنتينى الشاب البالغ من العمر 22 عامًا، مع إنتر ميلان هذا الموسم حيث سجل 13 هدفًا مع النيراتزورى فى جميع المسابقات المحلية والأوروبية مما جعله يلفت انتباه العديد من الأندية، ومن المنتظر أن يتم حسم مصير اللاعب من جانب إدارة النادى الإيطالى خلال الفترة القادمة.

على جانب أخر، أعلن إنتر ميلان، إصابة لاعب جديد فى صفوفه، حيث تعرض اللاعب جالياردينى لإصابة فى المباراة الأخيرة أمام سبال بالكالتشيو.

وقال إنتر ميلان فى بيان رسمى إن روبرتو جالياردينى يعانى من إصابة على مستوى الأوتار فى القدم اليمنى وسيغيب فى المباراتين المقبلتين أمام روما فى الدورى وبرشلونة فى دورى الأبطال على الأقل.

ويعانى إنتر ميلان من إصابة أخرى على مستوى خط الوسط حيث يغيب اللاعب سينسى وسيغادر إلى ألمانيا لتلقى المزيد من العلاج.

وأكد الإنتر الذى تصدر الكالتشيو بعد الجولة الماضية فى المسابقة، أن اللاعب جالياردينى سوف يخضع لعملية تقييم جديدة الأسبوع المقبل.