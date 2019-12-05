شكرا لقرائتكم خبر عن هوميلز يكشف حقيقة خلافه مع «فافر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ماتس هوميلز، مدافع بوروسيا دورتموند، حقيقة خلافاته مع مدربه السويسرى، لوسيان فافر، فى الأسابيع الأخيرة.

وكان هوميلز قد خرج، بعد تعادل فريقه مع بادربورن (3-3)، فى نوفمبر الماضى، قائلًا: «دعونا نقول إننا سنؤدى بشكل أفضل، إذا لعبنا بطريقة (4-1-4-1)».

ورأت وسائل الإعلام الألمانية، أن هذا التصريح بمثابة نقد مباشر، من لاعب بايرن ميونخ السابق لمدربه.

لكن هوميلز قال، خلال تصريحات لصحيفة «شبورت بيلد» الألمانية: «ليست هناك أى خلافات مع المدرب، هذا محض هراء، لأننى أرتبط معه بعلاقة جيدة جدًا، ونتحدث كثيرًا».

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وأضاف: «أنا معجب بأفكار فافر، وقد اندهشت بشدة بعدما فسر البعض كلماتى، على أنها انتقاد للمدرب، لكنى لا أعتقد ذلك على الإطلاق».

وفسر تصريحاته بقوله «عندما أتحدث على الملأ بهذه الكلمات، فهناك احتمالية كبيرة أننا ناقشنا الأمر فيما بيننا من قبل، وإذا شعرت بأن هذا لن يفيد بشىء، فربما أختار طريقة أخرى».

على جانب آخر، انضم بوروسيا دورتموند للصراع الدائر بين عمالقة القارة الأوروبية على خطف أحد النجوم البارزين فى الملاعب مؤخرًا. وبحسب ما ذكرته صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية، فإن دورتموند وضع عينه على النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوى.

وأفادت الصحيفة بأن النادى الألمانى يجهز عرضًا يبلغ حوالى 30 مليون يورو، من أجل التحرك لضم الدولى النرويجى، صاحب الـ19 عامًا.

وجذب هالاند أنظار كبار القارة العجوز هذا الموسم، إذ سجل حتى الآن 27 هدفًا مع سالزبورج، من بينها 8 أهداف خلال 5 جولات بمرحلة المجموعات فى دورى أبطال أوروبا.

ويتصارع دورتموند مع عدد هائل من أندية أوروبا، على رأسها مانشستر يونايتد، تشيلسى وآرسنال، لا سيما مع إعلان اللاعب سابقًا رغبته فى اللعب بالدورى الإنجليزى الممتاز.