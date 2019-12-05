شكرا لقرائتكم خبر عن دييجو كوستا يرحب بالانتقال لصفوف فلامنجو البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب الإسباني دييجو كوستا، مهاجم أتليتيكو مدريد، بانتقاله لصفوف نادي فلامنجو البرازيلي، وأنه بمثابة حلم للعب في البرازيل.
وصرح كوستا، خلال مقابلة تليفزيونية، أجراها مؤخرًا مع «آس» الإسبانية، برغبته في كتابة جزء من تاريخه بالبرازيل، وبالتحديد في نادي «فلامنجو».
ويلعب المهاجم حاليًا مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وقال إنه على اتصال يومي بفيليب لويس الظهير الأيسر لنادي «فلامنجو»، بشأن كيفية حدوث الانتقال.
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