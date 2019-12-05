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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يعلن عن غياب نجم الفريق لمدة ٣ أشهر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
أعلن فريق يوفنتوس الإيطالي عن غياب نجم وسط ميدان الفريق سامي خضيرة الدولي الألماني بسبب خضوعه إلي عمليه جراحية في ألمانيا سوف يغيب بسببها فترة طويلة
وكشف النادي الإيطالي عبر حسابه الرسمي أن العملية الجراحية التي خضع لها خضيرة في ألمانيا قد حققت النجاح وعودة اللاعب الي المشاركة مع الفريق سوف تكون بعد ثلاثة أشهر من الآن .
ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد ٣٦ نقطة يتخلف عن المتصدر إنتر ميلان بفارق نقطة واحدة الذي يملك ٣٧ نقطة .
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