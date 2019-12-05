شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تهزم العراق.. وتتأهل لنهائي «خليجي 24» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (الدوحة) بلغ المنتخب البحريني نهائي بطولة خليجي 24 لكرة القدم بفوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح 5-3 (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2) اليوم (الخميس). Advertisements وسجل للعراق مهند علي (6) وإبراهيم بايش (18)، وهدفي البحرين عبدالله الهزاع (14) ومحمد جاسم مرهون (45+2). وفي الركلات الترجيحية، سجل للبحرين محمد الحردان وجاسم الشيخ ومحمد جاسم مرهون وتياغو أوغستو وعلي مدن، فيما سجل للعراق علي فايز وضرغام إسماعيل وإبراهيم بايش، وأضاع محمد قاسم بتسديده الكرة خارج المرمى. وتلتقي البحرين في النهائي مع الفائز في مباراة السعودية وقطر.



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