النصر والأهلي في مواجهة البكيرية والنجوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

تظهر الأندية الجماهيرية بشكل لافت ضمن 5 مباريات يشهدها كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم اليوم، ضمن دور 32.

يستضيف النصر نادي البكيرية على ملعب الملز بالرياض، ويأمل النصر على إثره إقصاء البكيرية بعد أن تجاوز عفيف في دور 64.

Advertisements

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، يستقبل النجوم نادي الأهلي، حيث يأمل المستضيف تكرار ما فعله الشعلة بالشباب، ويأتي هذا اللقاء بعد أن تجاوز الفريقان أندية العروبة والجندل.

فيما يحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد لقاء الاتفاق والطائي، ويود فرسان الدهناء استعادة نتيجة الموسم الماضي، حينما أمطروا شباك الطائي بسداسية نظيفة في ذات البطولة، فالاتفاق تمكن من هزيمة التقدم، والطائي فاز على الوشم.

وتشهد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة لقاء الرائد والمجزل بعد أن فاز الأول على هجر فيما تغلب المجزل على فريق طويق

أما نادي العين متصدر دوري الدرجة الأولى فيستضيف على ملعب استاد الملك سعود بالباحة نادي التعاون حيث يأتي اللقاء بعد أن فاز الفريقان على أندية اللواء والسد.