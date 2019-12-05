العابد والدوسري خارج قائمة الهلال في كأس العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

خلت قائمة نادي الهلال لكأس العالم للأندية التي أعلن عنها أمس من نواف العابد وصالح الشهري وناصر الدوسري وذعار العتيبي، وضمت 23 لاعبا سيشاركون في البطولة التي تنطلق بالعاصمة القطرية الدوحة من 11 إلى 21 ديسمبر الحالي.

ويخوض الهلال مباراته الأولى في البطولة أمام الترجي التونسي يوم 14 من ديسمبر الحالي في أول مشاركة عالمية له بعد أن تسبب إفلاس الشركة الراعية لبطولة عام 2000 بإلغاء البطولة المقرر إقامتها في إسبانيا.

وتشارك في البطولة الحالية فرق ليفربول الإنجليزي والترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي ومونتيري المكسيكي وهينجين سبورت والسد القطري مستضيف البطولة.

من ناحية ثانية، يدخل الدولي محمد البريك الأربعاء المقبل بعد إصابته في نهائي إياب بطولة الأندية الآسيوية قبل أسبوعين أمام اواروا الياباني.

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تشكيلة الهلال في كأس العالم للأندية:

حراسة المرمى:

محمد الواكد

عبدالله المعيوف

الدفاع:

عبدالله الحافظ

ياسر الشهراني

محمد البريك

هيون

محمد جحفلي

حسن كادش

علي البليهي

الوسط:

عبدالله عطيف

كارلوس إدواردو

كويلار

هتان باهبري

محمد كنو

سالم الدوسري

سلمان الفرج

محمد الشلهوب

ناصر الدوسري

الهجوم: