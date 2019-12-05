فيلانويفا يقترب من مغادرة الاتحاد إلى كولو التشيلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

أشارت تقارير إعلامية تشيلية إلى وضع اسم المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا ضمن ملفات تعاقدات نادي كولو كولو التشيلي مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة التي ستبدأ الأول من يناير المقبل.

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وتناولت إذاعة ADN وصحيفة Dalealbo رغبة المدير الفني للنادي التشيلي ماريو سالاس في التعاقد مع فيلانويفا صاحب الثلاثة والثلاثين عاما لقيادة خط المنتصف كصانع ألعاب.

ويعيش فيلانويفا أياما صعبة في ناديه الحالي الاتحاد بسبب التراجع الحاد في مستواه الفني واللياقي، وذلك منذ بداية الموسم الرياضي الحالي، فعلى خلاف المواسم الثلاثة الماضية التي كان فيها اللاعب المؤثر، ولا سيما في صناعة الفرص التهديفية بشكل لافت، والتي تحقق من خلالها كأس ولي العهد 2017 وكأس خادم الحرمين الشريفين 2018. ومنذ إقالة المدرب التشيلي لويس سييرا عن فريق الاتحاد وتكليف المدرب الوطني محمد العبدلي أعيد اللاعب لدكة الاحتياط ولم يعتمد عليه كأساسي بسبب سوء مستوياته، وكذلك استمر الحال مع المدير الفني الحالي للفريق هينك تين كات الذي أدار الفريق في مواجهتي فريقي الرياض في كأس خادم الحرمين الشريفين، والاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث كان يعتمد على المحترف الأرجنتيني إيميليانو فيتشيو كصانع ألعاب، وقد تتغير اختيارات تين كات في قادم اللقاءات بعد رحيل فيتشيو، لتصبح الفرصة أكبر أمام فيلانويفا للعودة مجددا في خانته المحببة صانعا للألعاب.

وحتى الآن لم يصدر المدرب الهولندي قراره حول مصير اللاعب وحول تجديد الثقة به وإبقائه أو الاستغناء عنه، وهذا ما سيتضح خلال لقاءات الفريق المقبلة.