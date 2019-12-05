المصرية فريدة الأفضل أفريقيا في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة قررت اللجنة المنظمة للنسخة الأولى من جائزة التميز الرياضي بأفريقيا منح السباحة المصرية فريدة عثمان جائزة الرياضية الأولى في عام 2019. Advertisements وقدمت فريدة عثمان عاما مميزا من الإنجازات، حيث حصدت السباحة العالمية برونزية بطولة العالم في فئة الفراشة في 25.47 ثانية. ومنحت اللجنة المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم بدولة بجائزة الفريق الأول، نظير إنجازه القاري بحصد بطولة أمم أفريقيا 2019، والتي نظمتها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضيين. ومنح الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي المصري جائزة الفريق الأول سيدات.



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