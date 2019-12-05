الإصابة تبعد فابينيو وماتيب عن ليفربول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أمس قائمة الفريق الأول المكونة من 23 لاعبا، والتي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر، وغاب عن القائمة الثنائي فابينيو وجويل ماتيب، حيث يواصلان التعافي من الإصابة.

ويخوض ليفربول أول مبارياته في البطولة يوم 18 ديسمبر الحالي، على أن يلعب المباراة الثانية يوم 21 من نفس الشهر .

وذكر ليفربول في بيان عبر موقع الرسمي على الانترنت أن اللاعبين الذين سيعانون من مرض أو إصابة قبل المباراة الأولى يمكن استبدالهم قبل 24 من ضربة البداية.