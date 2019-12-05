السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أمس قائمة الفريق الأول المكونة من 23 لاعبا، والتي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر، وغاب عن القائمة الثنائي فابينيو وجويل ماتيب، حيث يواصلان التعافي من الإصابة.
ويخوض ليفربول أول مبارياته في البطولة يوم 18 ديسمبر الحالي، على أن يلعب المباراة الثانية يوم 21 من نفس الشهر .
وذكر ليفربول في بيان عبر موقع الرسمي على الانترنت أن اللاعبين الذين سيعانون من مرض أو إصابة قبل المباراة الأولى يمكن استبدالهم قبل 24 من ضربة البداية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإصابة تبعد فابينيو وماتيب عن ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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