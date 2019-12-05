النصر يلاحق الهلال في صدارة الأندية العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

تواصلت الملاحقة بين الهلال والنصر في صدارة تصنيف الأندية العربية. وفيما تصدر الزعيم بجدارة وجاء في المركز الـ16 عالميا برصيد 9594 نقطة، عقب تحقيقه كأس أمم آسيا، حل غريمه النصر في المركز الثاني عربيا والـ32 عالميا برصيد 8032 نقطة، ثم الأهلي المصري في المركز الحادي والأربعين برصيد 7299 نقطة.

وحل فريق الاتحاد لكرة القدم في المركز الـ49 عالميا من أصل مئة ناد، بحسب تصنيف موقع clubworldranking الذي يقوم أسبوعيا بتحديث نتائج التصنيف.

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ويعد ترتيب الفرق على المستوى العالمي من الأمور التي تحظى باهتمام كبير من جانب الجماهير والشركات الراعية، وقد تساهم في زيادة المعرفة بها في حال تقدمها في سلم الترتيب.

ويتم حساب نقاط التصنيف العالمي بشكل مختلف لكل من المباريات المحلية والعالمية، بحيث يتحدد مجموع النقاط النهائية للتصنيف على أساس العدد التراكمي لنقاط المباريات المحلية والعالمية.

كما تدخل عناصر عدة في تقييم الفرق، منها نتائج المباريات التي تخوضها وأهميتها، سواء كانت محلية أو دولية، وقوة المنافسة والخصم واتحاد اللعبة، ويتم الاعتماد أيضا على نتائج الفرق خلال 52 أسبوعا.