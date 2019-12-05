شكرا لقرائتكم فايلر يتحفظ على مشاركة ياسر إبراهيم مع الأهلى أمام الهلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلتقي الاهلي مع الهلال السوداني في التاسعة من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى يسعى الاهلي للفوز لها لعد الخسارة من النجم الساحلي في الجولة الأولى بتونس الجمعة الماضية.
ومن المقرر أن يحسم فايلر اللاعب الذي سيُشارك بجوار رامى ربيعة في دفاع الفريق أمام الهلال خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأبدى المدير الفني للاهلي عدم رغبته في الإعتماد على ياسر إبراهيم بجوار ربيعة رغم جاهزية اللاعب ، وسيحسن البديل خلال الساعات لتعويض غياب أيمن أشرف الذى تعرض للطرد في لقاء النجم الساحلي .
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