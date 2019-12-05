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المسابقات تعدل مباراتى طلائع الجيش ودكرنس والاتحاد والنصر بكأس مصر...

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جدة - عمرو شويل قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة طلائع الجيش مع دكرنس في دور ال32 لبطولة كأس مصر المحدد لها السبت المقبل في الخامسة مساء بدلا من الثانية والنصف عصرا، وإقامة مباراة الاتحاد والنصر في الثانية والنصف عصرا بدلا من الخامسة مساء. 

 

تأهل فريق أبو قير للأسمدة لدور الـ 16 لمسابقة كأس مصر بعد الفوز علي الانتاج الحربي بنتيجة 4/2 في ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بتعادل الفريقين 1/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي استاد السلام .

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