شكرا لقرائتكم تعرف على حكام مباريات كأس مصر غدًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل - سموحة مع العبور بالقليوبية: سيد شعبان ومحمود رضا ومحمد عزازي ومعهم محمود بسيوني حكما رابعا Advertisements -انبي مع الترسانة: محمود حسين ربيع ومحمد عبد المجيد ومحمد محمود لطفي ومعهم محمد أبو خاطر حكما رابعا. من المقرر أن تحدد لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر عقب إنتهاء مباريات دور الـ32.

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