شكرا لقرائتكم خالد مهدي: الإنتاج الحربي سيخوض جميع مبارياته على ملعب السلام بشكل طبيعي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تحدث خالد مهدي المشرف العام على الكرة بفريق الإنتاج الحربي حول ملعب السلام الذي يخوض الفريق مبارياته عليه خاصة بعد تعاقد الأهلي مع إدارة الاستاد بحق الانتفاع لمدة 25 عام.

و قال خالد مهدي فى تصريحات صحفية : " سنخوض جميع مبارياتنا المقبلة على ملعبنا ستاد السلام بصورة طبيعية، تعاقد الأهلي ينص على احقيته في اللعب على الملعب فقط ولا يحق لهم إدارته او التحكم فيه".

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وقال محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى بالأمس في مؤتمر صحفي بأن ستاد السلام سيكون بإسم القلعة الحمراء لحين تأسيس ستاد النادى الجديد.

وأكد رئيس الاهلي :" سيتم انشاء ملعبين فرعيين في استاد الأهلي الجديد بالسلام، وسيكون هناك استراحة للناشئين في الاستاد".