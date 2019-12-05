شكرا لقرائتكم أولى صفقات الكأس.. سليمان وأزارو يمنحان مدافع بنى سويف تأشيرة اللعب للمقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدد مسئولو نادي المقاولون العرب اتصالاتهم بنظرائهم في نادي بني سويف من أجل الحصول علي خدمات مصطفي الصفتي مدافع الفريق في يناير القادم بعد المستوي المميز الذي ظهر عليه اللاعب في لقاء الأهلي في دور الـ٣٢ من مسابقه كأس مصر والذي فاز بها الاحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وأبدي عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل إعجابه بإمكانيات مدافع بني سويف والذي نجح في رقابه الثنائي وليد ازارو ووليد سليمان نجمي الأهلي حتي خروجه مصابا في نهاية الشوط الثاني .
الجدير بالذكر أن نادي المقاولون كان قد طلب التعاقد مع الصفتي في الموسم الماضي أثناء التفاوض على ضم زميله محمد مجلي إلا أن مغالاة مسئولي بني سويف أفسدت الصفقة وقتها وهي الفترة التي تلقي فيها اللاعب أيضا عرضا رسميا من نادي الإسماعيلي.
ويكثف مسئولو المقاولون اتصالاتهم فى الساعات القادمة باللاعب من أجل الحصول علي خدماته مبكرا تحسبا لدخول أندية أخري في الصفقة خصوصا وأن الصفتي يحق له الانتقال لأي ناد دون موافقه بني سويف بشرط سداد مبلغ 350 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي في عقده.
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