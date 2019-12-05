شكرا لقرائتكم جمال الغندور يعلن عن تنظيم دوررة تدريبية للحكام للحصول على رخصة الـ "VAR"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتستضيف القاهرة اجتماعا يوم 12 و13 ديسمبر الجارى، بحضور مسئولو الاتحاد الدولى - فيفا - وIFAB من أجل مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الـVAR فى الدورى المصرى . وأكد الغندور لـ"الخليج 365" ستتم مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى الكرة المصرية، وموعد التدريبات النهائية إلى جانب الشركات التى سيستعين بها اتحاد الكرة فى تطبيق تقنية الفيديو ، وأنه سيتم تحديد موعد تطبيق تقنية الـVAR فى الدورى المصرى، مؤكداً أن تطبيق التقنية سيكون على جميع مباريات الدورى المصرى وليس فى مباريات معينة فقط إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمال الغندور يعلن عن تنظيم دوررة تدريبية للحكام للحصول على رخصة الـ "VAR"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.